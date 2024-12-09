Украинские кладбища продолжают увеличиваться, а ужесточение мобилизации, по мнению депутата Верховной рады Анны Скороход, связано с финансовыми интересами тех, кто наживается на войне, и приводит к разрушению нации.
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