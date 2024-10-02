Avia.pro - СМИ История, развернувшаяся в одном из колледжей Сургута, потрясла не только студентов, но и всю городскую общественность.
Они думали, что им всё сойдёт с рук, но пришли дружинники. Когда беспределу пришёл конец
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Помощь дружинников в подобных ситуациях очень важна. В полиции могут не обратить должного внимание на заявление о вымогательстве, а ОПГ в общежитии точно обратит. Почему обратились именно к Русской Общины Сургута - в такие ОПГ "сбиваются" инородцы по национальному признаку.
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3 час.
Надежда Минаева
Примерно стрлго наказать всех членов банды! Депортировать всей семьей (если успели вьехать)! Лишить гражданства или ВНЖ (если они успели обзавестись ими)!
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3 час.
Павел Ильин
А из силовиков на которых ссылались эти ублюдки накажут? Или как обычно так и буду занимать свои должности?
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3 час.
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