Они думали, что им всё сойдёт с рук, но пришли дружинники. Когда беспределу пришёл конец

Игорь Кузнецов Помощь дружинников в подобных ситуациях очень важна. В полиции могут не обратить должного внимание на заявление о вымогательстве, а ОПГ в общежитии точно обратит. Почему обратились именно к Русской Общины Сургута - в такие ОПГ "сбиваются" инородцы по национальному признаку.

Надежда Минаева Примерно стрлго наказать всех членов банды! Депортировать всей семьей (если успели вьехать)! Лишить гражданства или ВНЖ (если они успели обзавестись ими)!