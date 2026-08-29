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Газета.ру

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Посол РФ Озеров: Запад вооружает Молдавию для подготовки к столкновению с РФ

Посол РФ Озеров: Запад вооружает Молдавию для подготовки к столкновению с РФ

Молдавию вооружают исключительно в интересах западных кураторов. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

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