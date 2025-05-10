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Почему западные СМИ истерят из-за визита Си Цзиньпина в Москву

Почему западные СМИ истерят из-за визита Си Цзиньпина в Москву

Тепло и радостно на душе: людей корежит. Еле-еле продралась сквозь потоки, ненависти, желчи и ехидства в статьях Bloomberg о визите Си Цзиньпина в Москву.

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Комментарии
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Serg Makon
Китай не опасается вторичных санкций. Там знают, что у финансового сектора России начальник - не Верховный, а другие «закулисные лица». Если бы было иначе, то проблем бы между РФ и КНР не было.
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15 час.
И
Иринушка
Как имя нерусское, так непременно вонь.....
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13 час.
Александр Батт
Запад из-за Китая не остановится. Нужно побеждать в СВО.
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8 час.
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