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«Яндекс Музыка» взялась за ИИ-треки: вводятся новые правила

«Яндекс Музыка» взялась за ИИ-треки: вводятся новые правила

Сервис начал маркировать треки, созданные с помощью ИИ Команда «Яндекс Музыки» обновила правила работы с контентом, при создании которого применялся искусственный интеллект.

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