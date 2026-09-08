«Яндекс Музыка» взялась за ИИ-треки: вводятся новые правила

Сервис начал маркировать треки, созданные с помощью ИИ Команда «Яндекс Музыки» обновила правила работы с контентом, при создании которого применялся искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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