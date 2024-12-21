Медвежий угол
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Медвежий угол

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У абхазов планов громадьё: появились планы компенсации от России

У абхазов планов громадьё: появились планы компенсации от России

Причём планы эти с каждым разом всё чуднее и чуднее Вот уж воистину: "- Купи у меня вагон цемента.

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Комментарии
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Tania Еременко
Автор! Нельзя писать: &quot;Грузия займи!&quot; Так .безграмотно говорят только хохлы. Надо писать и говорить: -Дайте, пожалуйста,  взаймы&quot;. И только  так!
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Сергей Киселев
Согласен - ничем!
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Григорий Худенко
Нищета и гордость? А где слово труд? работа?
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