В онлайн-кинотеатре START сообщили, что удалили сцену с шуткой про мем «Юра, мы всё ***» из-за проблем с авторскими правами

30-секундная сцена с персонажем Юрия Стоянова, дорисовывающем граффити на стене, должна была быть во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», однако после начала проката отрывок вырезали, обратил внимание блогер и кинокритик BadComedian.