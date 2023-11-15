В онлайн-кинотеатре START сообщили, что удалили сцену с шуткой про мем «Юра, мы всё ***» из-за проблем с авторскими правами

30-секундная сцена с персонажем Юрия Стоянова, дорисовывающем граффити на стене, должна была быть во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», однако после начала проката отрывок вырезали, обратил внимание блогер и кинокритик BadComedian.
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