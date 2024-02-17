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Канцлер Германии Шольц: мир на Украине не будет продиктован по указке России

Канцлер Германии Шольц: мир на Украине не будет продиктован по указке России

Мир на Украине не будет продиктован по указке Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил некоторое время назад руководитель немецкого кабинета министров Олаф Шольц.

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