Канцлер Германии Шольц: мир на Украине не будет продиктован по указке России

Мир на Украине не будет продиктован по указке Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил некоторое время назад руководитель немецкого кабинета министров Олаф Шольц.
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