Совместные военно-морские учения РФ, Китая и Ирана пройдут в Индийском океане

В иранском порту Чехбехар стартовали совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2025", в которых принимают участие отряды кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, Военно-морских сил (ВМС) Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
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