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«Коламбус» прервал серию из 9 поражений, обыграв «Чикаго» (7:3). Веренски набрал 0+4, Лайне забил после матча в запасе

Капитан «Блю Джекетс» Бун Дженнер сделал дубль и стал второй звездой матча. Первой звездой был признан защитник Зак Веренски с ассистентским покером.

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