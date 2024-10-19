Про Голлума из "Властелина колец" снимут только один фильм

Ранее исполнитель роли Гендальфа Иэн Маккеллен говорил, что об этом персонаже планируется две картины Сценаристка "Властелина колец" Филиппа Бойенс отвергла информацию о том, что сюжет предстоящей "Охоты на Голлума" будет разделен на две части, пишет Empire.