Про Голлума из "Властелина колец" снимут только один фильм

Ранее исполнитель роли Гендальфа Иэн Маккеллен говорил, что об этом персонаже планируется две картины Сценаристка "Властелина колец" Филиппа Бойенс отвергла информацию о том, что сюжет предстоящей "Охоты на Голлума" будет разделен на две части, пишет Empire.
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