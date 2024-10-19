Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Похоже пора лозунг "НЕ УКРАДЁШЬ - НЕ ПРОЖИВЁШЬ" следует признать государственным.В Барнауле клиник...
  • Валерий Протасов
    Почему же не запретили?Трудовым мигранта...
  • Александр Корякин
    Актёр? Может, просто преступник?!Состояние актера ...

Про Голлума из "Властелина колец" снимут только один фильм

Про Голлума из "Властелина колец" снимут только один фильм

Ранее исполнитель роли Гендальфа Иэн Маккеллен говорил, что об этом персонаже планируется две картины Сценаристка "Властелина колец" Филиппа Бойенс отвергла информацию о том, что сюжет предстоящей "Охоты на Голлума" будет разделен на две части, пишет Empire.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх