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Газета.ру

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Щукин: в Махачкале при атаке БПЛА повреждена кровля жилого дома

Щукин: в Махачкале при атаке БПЛА повреждена кровля жилого дома

После атаки украинских беспилотников в Махачкале загорелась крыша жилого дома. Пострадавших нет, сообщил врио главы региона Федор Щукин в Telegram-канале.

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