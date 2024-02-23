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СМИ рассказали об обнаружении над западной частью США неопознанного воздушного шара

СМИ рассказали об обнаружении над западной частью США неопознанного воздушного шара

Военные США отслеживают высотный воздушный шар над западной частью страны. Самолет ВВС страны определил, что он не представляет угрозы, но его происхождение и назначение неизвестны, сообщил 23 февраля CBS News.

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