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Выходка Собчак. Когда светская дистанция становится общественной темой

Выходка Собчак. Когда светская дистанция становится общественной темой

Выходка Собчак. Когда светская дистанция становится общественной темой Елена ГалицкаяИстория вокруг очередного выхода Ксении Собчак вновь показала: в современной России внимание общества приковано не только к политике и экономике, но и к тому, как публичные люди демонстрируют свой образ жизни.

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