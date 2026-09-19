Выходка Собчак. Когда светская дистанция становится общественной темой Елена ГалицкаяИстория вокруг очередного выхода Ксении Собчак вновь показала: в современной России внимание общества приковано не только к политике и экономике, но и к тому, как публичные люди демонстрируют свой образ жизни.