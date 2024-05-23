Оздоев о лиге Греции: «В целом уровень РПЛ выше. Первые 4 команды плюс-минус одинаковые, дальше – пропасть. В России более сбалансированная лига» 

«В целом уровень РПЛ выше, чем у чемпионата Греции – если мы возьмем все команды. Единственное отличие от России: первая четверка в Греции плюс-минус одинакового уровня, тут каждая [команда] может бороться за чемпионство.
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