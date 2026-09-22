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Регионы России

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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в ХМАО с 55% голосов

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в ХМАО с 55% голосов

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Государственную Думу, набрав 55,06% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, сообщил региональный избирком.

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