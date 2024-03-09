России пора признать Северный Кипр — в обмен на признание Турцией Крыма российским

ВМ Владимир Минаков В Турции народ прагматичный. Получают газ по хорошей цене, будут иметь свой интерес при создании газового хаба. Запустится АЭС, которая будет принадлежать России, обслуживаться российскими спецами, потреблять российское топливо. Есть заявка на строительство ещё одного блока. Т.е., не о "дружбе" речь, а о больших бабках и дешёвой энергии: то, что и приводит к сотрудничеству - взаимный интерес. А бабки они любят и считать свою прибыль умеют, не зависимо от идеологии... Однажды уже и туристы не посещали, и помидоры-фрукты оказывались " не той системы". Эквадор лихо уподобился радостному бабуину с бананом, потом тоже признал, что "патроны не той системы". Ещё нужно грекам привет основополагающий послать из Кипра, за их "дружбу"... Нарушится дружба с банками оффшорного Кипра? Быстрее бабло олигархов вернётся на Родину, а их погонят с солнечного берега - они там уже по 30 лет живут, а бабло из России качают, со своих предприятий.

Игорь Василевский Таки газве я пготив?? Таки я тока ЗА! Но что то революцьонное чутье отсылает меня к классику - у Росси только 2 союзника. Увы, но это истина, проверенная временем. Несмотря на то, что азия смертельно убивается по баблу, она еще и обмануть горазда. Не обмануть гяура? Да как без этого! султан ведь про базу Инжерлик молчит как рыба 5 раз перемороженая. А скидку на газ дай! Типа, у России сложности, а как этим не воспользоваться? Кстати, банковская система Кипра выстроена абсолютно по аглицкому праву. И все оффшорные проводки отражаются на мониторах у специально выделенных для этого в ФРС людей. И один клик мышкой - и красная галочка напротив счета