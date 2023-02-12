«Реал» выиграл чемпионат мира, клубы АПЛ против Суперлиги, Махачев победил Волкановски, «Монако» Головина разбил «ПСЖ», покер Панарина и другие новости утра

1. «Реал» выиграл чемпионат мира, победив «Аль-Хилаль» – 5:3. Вальверде и Винисиус сделали дубли, Бензема тоже забил.
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