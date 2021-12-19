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Брат заместителя мэра Москвы Раковой лишился поста в избиркоме Тюменской области

Брат заместителя мэра Москвы Раковой лишился поста в избиркоме Тюменской области

Брат заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, Алексей Раков, который возглавляет АО «Тюменскую транспортную систему», не попал в новый состав избирательной комиссии Тюменской области.

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