В Нижнем Новгороде завершился «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025»

В Нижегородском ТЮЗе состоялась церемония закрытия II Международного фестиваля «ГИТИСFest. Театральное Приволжье 2025», который в формате путешествия на теплоходе по реке Волге проходил с 25 мая по 1 июня.
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