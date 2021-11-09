Премьер-министр Польши предложил выслать мигрантов по реадмиссии

В Польше изучают возможность отправить нелегальных мигрантов за пределы страны по реадмиссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 ноября во время выступления в сейме, передает пресс-служба главы польского правительства.
В Польше изучают возможность отправить нелегальных мигрантов за пределы страны по реадмиссии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 ноября во время выступления в сейме, передает пресс-служба главы польского правительства.
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