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Эксперт оценил рейтинг цитируемости петербургских чиновников

Эксперт оценил рейтинг цитируемости петербургских чиновников

В Петербурге опубликовали рейтинг цитируемости городских чиновников и депутатов. Своим мнением – кто и почему занял первые позиции в этом рейтинге – поделился эксперт в сфере массовых коммуникаций Иван Заборский.

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