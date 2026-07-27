Эксперт оценил рейтинг цитируемости петербургских чиновников

В Петербурге опубликовали рейтинг цитируемости городских чиновников и депутатов. Своим мнением – кто и почему занял первые позиции в этом рейтинге – поделился эксперт в сфере массовых коммуникаций Иван Заборский.
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