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Выбор Екатерины Писаревой: Автофикшн об Арктике, детективный роман и еще пять ярких новинок осени

Выбор Екатерины Писаревой: Автофикшн об Арктике, детективный роман и еще пять ярких новинок осени

Специально для «Сноба» шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева отобрала семь интересных новинок этого сезона, которые можно найти на 37-й Московской международной книжной ярмарки, стартующей в Экспоцентре 4 сентября.

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