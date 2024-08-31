Выбор Екатерины Писаревой: Автофикшн об Арктике, детективный роман и еще пять ярких новинок осени

Специально для «Сноба» шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева отобрала семь интересных новинок этого сезона, которые можно найти на 37-й Московской международной книжной ярмарки, стартующей в Экспоцентре 4 сентября.
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