Выбор Екатерины Писаревой: Автофикшн об Арктике, детективный роман и еще пять ярких новинок осени

Специально для «Сноба» шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева отобрала семь интересных новинок этого сезона, которые можно найти на 37-й Московской международной книжной ярмарки, стартующей в Экспоцентре 4 сентября.