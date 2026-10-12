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Доллар удерживается возле максимума за 18 месяцев перед публикацией инфляции в США

Доллар удерживается возле максимума за 18 месяцев перед публикацией инфляции в США

Американский доллар сохраняет сильные позиции на мировом валютном рынке: индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно корзины из шести основных валют, находился около 102,16 пункта.

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