"Сначала никаб, потом взрывчатка". В России задумали профилактику исламизма

LD Leon Dan Зачем вообще ссылаться на другие страны? Своё мнение есть? Если есть, надо принимать решение.

ВК Вячеслав Кудрявцев на них на всех и и мужиков надеть паранджу и на хороший клей чтобы не могли снять заебали их рожи!