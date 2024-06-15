"Сначала никаб, потом взрывчатка". В России задумали профилактику исламизма

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В России продолжаются дискуссии вокруг законопроекта, предложенного депутатом Госдумы от КПРФ Михаилом Матвеевым, который предусматривает запрет на ношение никаба в общественных местах.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Зачем вообще ссылаться на другие страны? Своё мнение есть? Если есть, надо принимать решение.
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9 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
на них на всех и и мужиков надеть паранджу и на хороший клей чтобы не могли снять заебали их рожи!
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8 час.
T
Teodor
Раз требуют разрешить паранджи и никабы, нужно узаконить и отправить в эти Страны, нудистов, геев со всей Руси. Посмотрим тогда чья возьмет (только нужно взять тазики для сбора повылазивших глаз).
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6 час.

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