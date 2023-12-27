Штурмовики группировки войск «Восток» успешно захватили опорный пункт противника на Южно-Донецком направлении СВО

Доброволец Дмитрий К. совсем недавно прибыл в зону специальной военной операции, подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и с октября текущего года участвует в боевых действиях в составе штурмового подразделения.
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