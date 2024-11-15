Сам себе испортил жизнь, связавшись с ВСУ: что нашли в телефоне 16-летнего парня?

Согласно информации от российских спецслужб, он действовал по заданию украинских агентов и собирался поджечь два шкафчика сигнализации и автоматического блокирования на главных путях кировского участка железнодорожной сети.
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