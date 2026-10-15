Министр иностранных дел Сергей Лавров оценил утечки по плану Европы для решения кризиса на Украине. Он отметил отсутствие долгосрочных предложений для устойчивого мира и указал, что Москва пока не получила официальных предложений.
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