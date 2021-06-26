«Апокалипсис»: мусор на дорогах удивил петербуржцев после «Алых парусов»

Бутылки и различные упаковки лежат на асфальте, а некоторые уже разнесло ветром, который усилился ночью вместе с грозой Жители Северной столицы удивились количеству мусора на улицах города после проведения праздника выпускников «Алые паруса».
Бутылки и различные упаковки лежат на асфальте, а некоторые уже разнесло ветром, который усилился ночью вместе с грозой Жители Северной столицы удивились количеству мусора на улицах города после проведения праздника выпускников «Алые паруса».
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