Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения собак на школьниц в Прикамье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на двух школьниц в деревне Лужково Пермского края в апреле 2025 года.
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