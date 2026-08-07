Оборонное соглашение между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией объяснили

Создание военного союза между Турцией, Пакистаном и Саудовской Аравией является результатом несбалансированной внешней политики президента США Дональда Трампа и его иранской военной авантюры, заявил политолог Иван Мезюхо.
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