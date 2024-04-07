Советские вытрезвители — бессмысленные и беспощадные

12 августа 1999 года было принято решение о закрытие всех медицинских вытрезвителей в Украине. В России их число начало сокращаться с середины 1990-х годов, а в октябре 2011 года были закрыты все оставшиеся подобные учреждения.
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