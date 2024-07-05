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Как Зеленский спрятал 90 тысяч боевиков, готовых рвать нашу оборону? Раскрыто когда и где начнётся новый контрнаступ

Как Зеленский спрятал 90 тысяч боевиков, готовых рвать нашу оборону? Раскрыто когда и где начнётся новый контрнаступ

Намедни Владимир Зеленский анонсировал новое контнаступление в связи с "улучшением позиций ВСУ". Согласно его заявлениям, на данный момент сформировано 14 бригад, которые необходимо ещё укомплектовать – когда и где начнётся новый контрнаступ? Как Зеленский спрятал 90 тысяч замотивированных боевиков, готовых рвать нашу оборону? А также во сколько раз занижено количество названных им резервов?В новом интервью американскому изданию Bloomberg Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовится к новому контрнаступу.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ещё говорите есть 90 тысяч, ни чего и этих утилизируем, нам не в первой.
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15 час.
ЕС
Елена Смирнова
Надо вычислить и обесточить до…
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13 час.

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