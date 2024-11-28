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Правящая партия Грузии выдвинула кандидатом на президентские выборы чемпиона России по футболу

Правящая партия Грузии выдвинула кандидатом на президентские выборы чемпиона России по футболу

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула в качестве своего кандидата на грядущих президентских выборах чемпиона России по футболу Михаила Кавелашвили.

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