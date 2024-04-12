Зеленскому нужно 700 миллиардов на «план Маршалла» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения со студентами в Черновцах в пятницу, 12 апреля, заявил, что ему нужно около 700 миллиардов долларов для восстановления Украины, – сообщают местные СМИ.
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