Индзаги об «Интере» в 1/4 финала ЛЧ: «Нам повезло? В футболе удача – понятие относительное. За 180 минут мы заслужили это»

Тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб удержал ничью (0:0) в ответном матче 1/8 финала и прошел дальше благодаря победе в первой игре (1:0).
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