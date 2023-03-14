Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Индзаги об «Интере» в 1/4 финала ЛЧ: «Нам повезло? В футболе удача – понятие относительное. За 180 минут мы заслужили это»

Индзаги об «Интере» в 1/4 финала ЛЧ: «Нам повезло? В футболе удача – понятие относительное. За 180 минут мы заслужили это»

Тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов. Миланский клуб удержал ничью (0:0) в ответном матче 1/8 финала и прошел дальше благодаря победе в первой игре (1:0).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх