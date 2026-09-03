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Царьград

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Земельный капкан: 5 признаков того, что ваш участок скоро изымут

Земельный капкан: 5 признаков того, что ваш участок скоро изымут

Почему "чистая" сделка с землей может оказаться фатальной ошибкой. Раскрыта вся правда.Проверка статуса земельного участка перед покупкой — обязательный этап, который поможет избежать серьезных проблем в будущем.

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