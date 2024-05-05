Сергей Лавров оцепил моральное состояние главы МИД Великобритании

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон никогда не раскаивается, так как ему это чувство не знакомо. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя заявление Кэмерона о «праве Украины наносить удары британским оружием по любым целям» «По любым целям на территории России.
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