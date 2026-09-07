Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Адмирал Головко» провел пуск «Оникса» по цели на полигоне Чижа

«Адмирал Головко» провел пуск «Оникса» по цели на полигоне Чижа

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по береговой цели.

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