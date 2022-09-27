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Урок ижевской бойни: Психи – секретное оружие спецслужб

Страшная трагедия в Ижевске, где 34-летний нелюдь, придя в школу №88, расстрелял из двух переделанных в боевые травматических пистолетов 15 человек (в том числе 11 детей) и ранил ещё более 20, после чего покончил с собой, потрясла всю страну.

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