Сотрудники Госавтоинспекции организовали эвакуацию жильцов и их питомцев из задымленного подъезда многоэтажки в Пскове

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж Госавтоинспекции в составе инспектора взвода № 2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенанта полиции Владимира Кирсанова и инспектора взвода № 2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову старшего лейтенанта полиции Вячеслава Ефимова получил сообщение о возгорании электрощитка на 3 этаже многоквартирного дома на улице Пароменской в Пскове.