За сутки в России госпитализировано 14 570 заболевших COVID-19

Распределение по субъектам Москва - 26 488 Санкт-Петербург - 14 939 Московская область - 10 725 Ханты-Мансийский АО - 2 978 Пермский край - 2 588 Свердловская область - 2 562 Республика Саха (Якутия) - 2 506 Воронежская область - 2 101 Самарская область - 1 993 Архангельская область - 1 971 Ростовская область - 1 885 Нижегородская область - 1 811 Челябинская область - 1 656 Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 624 Ленинградская область - 1 518 Красноярский край - 1 387 Ставропольский край - 1 258 Республика Бурятия - 1 153 Краснодарский край - 1 109 Оренбургская область - 945 Калининградская область - 893 Тульская область - 890 Саратовская область - 889 Волгоградская область - 877 Липецкая область - 855 Тюменская область - 831 Удмуртская Республика - 826 Иркутская область - 820 Алтайский край - 807 Кировская область - 791 Ульяновская область - 790 Республика Коми - 755 Омская область - 734 Республика Башкортостан - 710 Вологодская область - 691 Тверская область - 655 Республика Дагестан - 611 Республика Карелия - 598 Брянская область - 596 Мурманская область - 577 Чувашская Республика - 548 Республика Татарстан - 506 Республика Калмыкия - 503 Кемеровская область - 503 Забайкальский край - 495 Владимирская область - 488 Новосибирская область - 487 Смоленская область - 486 Рязанская область - 483 Томская область - 481 Республика Крым - 469 Орловская область - 464 Астраханская область - 459 Хабаровский край - 456 Новгородская область - 438 Ярославская область - 428 Приморский край - 426 Калужская область - 415 Республика Хакасия - 393 Белгородская область - 381 Пензенская область - 380 Тамбовская область - 378 Курская область - 373 Севастополь - 351 Чеченская Республика - 327 Республика Тыва - 312 Костромская область - 303 Республика Мордовия - 290 Курганская область - 254 Республика Марий Эл - 243 Сахалинская область - 235 Псковская область - 225 Ивановская область - 213 Кабардино-Балкарская Республика - 203 Республика Адыгея - 198 Камчатский край - 187 Республика Ингушетия - 165 Республика Северная Осетия - Алания - 160 Амурская область - 156 Карачаево-Черкесская Республика - 148 Республика Алтай - 129 Магаданская область - 91 Ненецкий автономный округ - 64 Еврейская автономная область - 23 Чукотский автономный округ - 12 Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах.