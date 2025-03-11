Ополченцы, получившие инвалидность при обороне Донбасса с 11 мая 2014 года, получат единовременные выплаты.
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Ополченцы, получившие инвалидность при обороне Донбасса с 11 мая 2014 года, получат единовременные выплаты.
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