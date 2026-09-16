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Царьград

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Умерла звезда «Места встречи» Наталья Данилова

Умерла звезда «Места встречи» Наталья Данилова

На 71-м году жизни не стало советской и российской актрисы Натальи Даниловой, известной широкому зрителю по роли Варвары Синичкиной в картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя».

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