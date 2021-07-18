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Нижегородская область участвует в проекте «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler

Нижегородская область участвует в проекте «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler

Журнал National Geographic Traveler запустил онлайн-голосование «Сокровища России». Цель проекта — не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.

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