Нижегородская область участвует в проекте «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler

Журнал National Geographic Traveler запустил онлайн-голосование «Сокровища России». Цель проекта — не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.
Журнал National Geographic Traveler запустил онлайн-голосование «Сокровища России». Цель проекта — не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, но и открыть новые точки на туристической карте России.
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