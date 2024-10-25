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Украинцы опасаются за права своих детей из-за мобилизации

Украинцы опасаются за права своих детей из-за мобилизации

Украинские власти продолжают усиливать меры по мобилизации населения страны. Захваченные в плен украинские солдаты рассказывают о трудностях, с которыми они сталкиваются, пытаясь избежать призыва в армию.

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