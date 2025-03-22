Roblox оказалась антилидером по числу киберпреступлений в 2025 году С начала 2025 г...

Roblox оказалась антилидером по числу киберпреступлений в 2025 годуС начала 2025 года Roblox, одна из самых популярных онлайн-игр среди несовершеннолетних, стала антилидером по числу зафиксированных преступлений на территории России.
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