Pat McAfee Calls WNBA’s Caitlin Clark ‘White Bitch’ in ESPN Rant — Watch

Pat McAfee used some choice language to describe Indiana Fever rookie Caitlin Clark in Monday’s installment of The Pat McAfee Show, referring to her as “one white bitch for the Indiana team who is a superstar.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии