Бастрыкин заинтересовался делом о гибели в Новосибирске несовершеннолетней самбистки

Девушка могла свести счёты с жизнью из-за неразделённой любви.Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин затребовал от новосибирских коллег данные о ходе расследования уголовного дела о смерти несовершеннолетней самбистки в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии