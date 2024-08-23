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Бастрыкин заинтересовался делом о гибели в Новосибирске несовершеннолетней самбистки

Бастрыкин заинтересовался делом о гибели в Новосибирске несовершеннолетней самбистки

Девушка могла свести счёты с жизнью из-за неразделённой любви.Председатель Следственного комитета России Александр Быстрыкин затребовал от новосибирских коллег данные о ходе расследования уголовного дела о смерти несовершеннолетней самбистки в Новосибирске.

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