ВСУ 39 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

За сутки Вооруженные силы Украины 39 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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